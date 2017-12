Após péssimo ano, Alonso promete uma McLaren mais veloz

Após o fracasso de terminar na penúltima colocação entre as equipes no Mundial de Construtores em 2015, a McLaren deve vir mais forte na Fórmula 1 em 2016. O espanhol Fernando Alonso afirmou que o novo carro será pelo menos dois segundos mais rápido.

"Sabemos que a unidade de potência tem sido nossa principal limitação, então não vamos ter mudanças radicais para 2016 em termos do carro, projeto e filosofia. Sabemos do déficit que nós temos nas retas em comparação com outros carros", disse o bicampeão mundial ao site inglês Autosport.

"Então, se nós aplicarmos algumas das soluções e tudo funcionar conforme o esperado, o ganho em tempo de volta vai ser muito grande. Há soluções que são lógicas e que parecem boas, então é manter a motivação bem em alta porque acho que 2016 será um ano completamente diferente", ressaltou o piloto espanhol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2015, Fernando Alonso somou apenas 11 pontos na temporada, obtendo como melhor resultado o quinto lugar no GP da Hungria, em julho. Mas o ano difícil ficou para trás para o espanhol. "Passamos por alguns momentos bem difíceis, mas acho que aprendemos a partir disso. Nos mantivemos unidos, trabalhando em harmonia e isso foi o principal. O negativo foram os resultados", comentou.

A temporada de 2016 começará no dia 20 de março com o GP da Austrália, nas ruas da cidade de Melbourne.