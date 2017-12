Após pior temporada, McLaren define novo diretor-executivo

Capito vai assumir a função que foi de Jonathan Neale nos últimos 22 meses. Agora, porém, Neale vai deixa de trabalhar na equipe de Fórmula 1, passando a ser o novo chefe de operações do Grupo McLaren, o que foi classificado no comunicado oficial como uma promoção.

A McLaren destacou em seu comunicado que Eric Boullier continuará sendo o diretor de provas da equipe, tendo que se reportar a Ron Dennis, lendário dirigente da equipe McLaren e hoje presidente executivo do grupo detentor da equipe.

"Eu me aproximei de Jost no verão passado", disse Ron Dennis, comentando a chegada de Capito. "Ele é extremamente impressionante, competitivo e individualmente ambicioso e chega até nós com uma gama muito ampla de experiência no setor automotivo e no esportes a motor, abrangendo cargos importantes na BMW, Porsche, Ford, Sauber e, desde 2012, na Volkswagen, liderando a equipe na conquista de títulos mundiais consecutivos em 2013, 2014 e 2015", completou.

Acostumada a conquistar títulos, a McLaren retomou a sua parceria histórica com a Honda em 2015, mas teve o seu pior desempenho histórico na Fórmula 1, terminando o Mundial de Construtores na nona colocação. E o seu melhor resultado foi um quinto lugar do espanhol Fernando Alonso no GP da Hungria.