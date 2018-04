Após pódio pela Ferrari, Vettel elogia carro e evolução da equipe

O piloto Sebastian Vettel lamentou que a Ferrari não tenha conquistado o GP da Austrália de Fórmula 1, disputado neste domingo em Melbourne. Terceiro colocado na prova, o alemão, no entanto, afirmou que o carro da escuderia para a atual temporada é satisfatório. "A coisa mais importante deste fim de semana é que temos um bom carro, no qual podemos trabalhar bem", destacou o tetracampeão mundial, que estreou pela escuderia italiana.

Para o piloto alemão, a estratégia de corrida desenvolvida por ele e seu colega, Kimi Raikkonen, permitirá vitórias no futuro. "Devemos confirmar nossa performance nas próximas corridas e, assim, poderemos chegar perto da Mercedes", comentou. "De todas as equipes, acho que a nossa foi a que melhor se desenvolveu."

O parceiro de Vettel na Ferrari, Raikkonen, não conseguiu terminar o GP da Austrália, deixando a corrida antes da segunda parada por problemas mecânicos. "Logo após a largada, alguém me acertou por trás. Depois senti uma batida no lado direito", comentou o finlandês.

"Não sei exatamente o que ocorreu, só sei que perdi força durante a prova", afirmou. "No entanto, conseguimos colocar alguém no pódio", acrescentou, referindo-se a Vettel. A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada daqui a duas semanas, no dia 29, na Malásia.