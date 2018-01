Felipe Nasr espera dar mais um passo no GP do Japão de Fórmula 1

Após encerrar um jejum que vinha desde o GP de Mônaco e voltar a pontuar no último domingo, quando ficou na décima posição em Cingapura, o brasileiro Felipe Nasr já pensa no GP do Japão, marcado para o próximo fim de semana, e exibiu otimismo ao avaliar que a Sauber pode "dar mais um passo à frente" em Suzuka, se aproveitando dos efeitos positivos provocados pelas atualizações no C34, o carro da equipe suíça.

"Em Suzuka vamos continuar trabalhando no nosso pacote de atualizações. Vamos validar os dados do fim de semana da corrida em Cingapura, a fim de dar mais um passo à frente", afirmou o piloto brasileiro.

Vivendo a sua temporada de estreia, Nasr vai se acostumando a percorrer os traçados pela primeira vez com um carro de Fórmula 1. E Nasr mostrou estar ansioso para pilotar em um dos circuito mais elogiados do calendário.

"Vai ser a minha primeira vez pilotando um carro de Fórmula 1 no circuito de Suzuka. Sempre ouvi coisas positivas sobre a pista, e mal posso esperar para pilotar lá. O circuito é um desafio real para nós pilotos, pois há muitas curvas de média e alta velocidade, com subidas e descidas, bem como com zonas de frenagens complicadas", disse.

Além disso, Nasr também destacou o clima criado pelos torcedores presentes ao circuito de Suzuka. "Os fãs japoneses realmente se destacam. Há tantas pessoas que são apaixonadas pela Fórmula 1 lá. Eu gosto muito da atmosfera", comentou Nasr, o 13º colocado no Mundial de Pilotos com 17 pontos.