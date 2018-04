Após reverter suspensão, Alonso lidera treinos em Valencia

O bicampeão mundial conseguiu o tempo de 1min39s404 no circuito de rua da cidade mediterrânea, mesmo depois de ter batido com a BMW-Sauber de Nick Heidfeld.

O líder do campeonato, Jenson Button, da Brawn GP, foi o segundo mais rápido, 0s774 atrás do espanhol. Seu companheiro de equipe, Rubens Barrichello, foi o terceiro.

Barrichello havia liderado na parte da manhã, com o tempo de 1min42s460.

Alonso quase ficou fora da corrida de domingo por causa da suspensão que sua equipe havia recebido no mês passado, depois que uma roda do carro do espanhol se soltou durante a corrida na Hungria. A Renault, no entanto, conseguiu reverter a pena em uma audiência em Paris na segunda-feira.

Luca Badoer, que substitui Felipe Massa na Ferrari, completou 62 voltas --mais do que a distância de uma corrida-- nas duas sessões.

O italiano de 38 anos se prepara para reestrear na categoria após 10 anos. Ele ocupa o lugar de Massa após o acidente do brasileiro na Hungria, e ficou mais de um segundo atrás de todos os outros pilotos durante a sessão de abertura.

Mas, com o heptacampeão Michael Schumacher assistindo o desempenho do amigo desde o pitlane, o italiano conseguiu subir para a 18a posição, à frente do campeão Lewis Hamilton, da McLaren, que havia sido terceiro pela manhã.

O tempo de Button mandou um sinal claro de que sua equipe conseguiu minimizar os problemas que o tiraram do pódio nas últimas três corridas.

O britânico, que mantém uma distância confortável de 18,5 pontos para o segundo colocado Mark Webber, da Red Bull, após ter vencido seis das sete primeiras corridas do ano, foi o mais rápido durante boa parte da sessão de abertura.

O francês Romain Grosjean estreou no lugar do brasileiro Nelsinho Piquet na Renault, marcando os 17o e 13o tempos, respectivamente.