Após saída de Gutiérrez, Haas confirma Magnussen para temporada 2017 da F-1

Após a confirmação de que Esteban Gutiérrez está fora da Haas para a temporada 2017, a escuderia norte-americana confirmou sua dupla de pilotos para o próximo ano da Fórmula 1. O novo colega de Romain Grosjean será o jovem Kevin Magnussen, de apenas 24 anos.

"É uma oportunidade fantástica, eu estou muito feliz de ser parte da Haas", disse Magnussen. "Claro que eu estou confiante nas minhas habilidades como piloto, mas eu também estou esperançoso sobre o que a Haas pode fazer em seu segundo ano na Fórmula 1", afirmou o dinamarquês.

Magnussen disputou a temporada 2016 pela Renault e pontuou apenas duas vezes: ficou em sétimo no GP da Rússia e em 10º em Cingapura. Já a Haas está em oitavo no mundial de construtores, com 29 pontos conquistados.

"No momento em que começamos a procurar por novos pilotos, Kevin Magnussen esteve sempre em nossa lista", disse Gene Haas, fundador e presidente da Haas. "Ele teve várias conquistas em um curto período de tempo e nos sentimos que ele ainda pode conquistar muito conosco. Na nossa segunda temporada, vai nos trazer um novo conjunto de desafios e acreditamos que a dupla de Kevin com Romain vai nos ajudar a desenvolver um novo carro e continuar crescendo". completou Haas.