Após susto, Thiago Camilo é pole da Stock em Interlagos

Depois de sofrer um grave acidente nos treinos livres de sexta-feira, Thiago Camilo surpreendeu neste sábado ao cravar a pole para a última etapa da Stock Car em 2009, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mesmo com a mão direita enfaixada por causa de um corte, o piloto superou a todos e largará na frente na luta pelo vice-campeonato, já que Cacá Bueno é o campeão antecipado.

O tricampeão da categoria, inclusive, fez uma sessão de treinos discreta, garantindo apenas a 15.ª colocação no grid. Enquanto Cacá ficou longe das primeiras posições, a briga pelo vice promete ser quente. Logo atrás de Thiago Camilo, largarão Allam Khodair, em segundo, e Ricardo Maurício, em terceiro, com ambos ainda lutando pela segunda colocação geral.

Para conquistar a pole em Interlagos, Thiago Camilo pôde contar com a agilidade da equipe Vogel em recuperar o chassi de seu carro, que ficou seriamente danificado após o acidente. Na sexta, o piloto deu um susto ao perder o freio e bater no final da reta. Além dos danos no carro, o próprio Thiago não tinha certeza se teria condições de correr neste sábado.

"Foi o fim de semana em que saímos do zero para a pole. Graças a Deus deu tudo certo e agora quero lutar amanhã (domingo) pelo vice", disse Thiago Camilo, que conquistou a sua segunda pole no ano. O piloto ainda minimizou o corte na mão pelo acidente. "Não foi nada de grave", garantiu o piloto.

Neste domingo, a 12.ª e última etapa da Stock Car tem largada prevista para as 11 horas (de Brasília). Além dos três primeiros colocados, outros cinco pilotos ainda brigam para terminar a temporada com o vice.