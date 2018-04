Após sustos em treinos, brasileiros lutam por vitória em Indianápolis

A prova mais tradicional do automobilismo americano, as 500 milhas de Indianápolis, em Indiana, tem largada neste domingo sob fortes preocupações com a segurança dos pilotos na pista. Quatro acidentes espetaculares nos treinos deixaram um piloto sem previsão de retorno à categoria, hospitalizado, e o público ainda mais ansioso pelas emoções da corrida. A Band mostra a prova a partir das 13h.

Disputada desde 1911, as 500 Milhas de Indianápolis é a mais importante do calendário da Fórmula Indy, capaz de dar ao vencedor um prestígio incomparável na categoria. "Acho que vencer Indianápolis certamente se compara a vencer o título mundial. São sempre dois objetivos das equipes de ponta na Indy", disse, em entrevista exclusiva ao Estado, o piloto baiano Tony Kanaan, ganhador da corrida em 2013 e campeão da categoria na temporada 2004.

Tony Kanaan completa neste domingo 300 provas na Indy. Ele é o brasileiro mais bem colocado no grid também – vai sair na quarta posição. Logo atrás dele, larga outro brasileiro, quase um mito das pistas na Indy, Hélio Castroneves, três vezes vencedor da corrida em Indianápolis. A pole position ficou com o neozelandês Scott Dixon. O líder do campeonato, o colombiano Juan Pablo Montoya, sai na 15ª posição.

Helinho foi um dos pilotos que sofreram acidentes nos treinos desta semana, mas nada de grave aconteceu com o piloto. Como a prova é longa, nem sempre estar na frente no grid significa ter vantagem durante as 500 milhas, principalmente nas relargadas. Tony prefere ver os rivais de trás e só definir a posição mais perto da bandeirada. "Sempre é ruim estar em primeiro lugar porque os carros criam muito vácuo, facilitando a ultrapassagem de quem está vindo atrás", explicou Kanaan. O público americano lota o autódromo e participa de todos os eventos da prova.