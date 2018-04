Após teste, Schumacher diz que reflexos estão em dia

O primeiro teste de Michael Schumacher em 2010 não durou tanto quanto o alemão esperava, mas foi o suficiente para o heptacampeão retomar a confiança em sua habilidade. Depois de completar 52 voltas com um carro da GP2 no circuito espanhol de Jerez, o novo contratado da Mercedes garantiu que a velha forma está de volta.

"O teste foi especialmente bom pelo fato de que, depois de muito tempo, eu pude pilotar novamente em um carro similar ao da Fórmula 1. Apesar do mau tempo, todos os meus reflexos e sensações no carro foram os mesmos de antes. E isso, por si só, já valeu o dia", afirmou o alemão, de 41 anos, que teve de interromper a sessão devido às condições climáticas ruins.

Michael Schumacher continuará o trabalho no circuito de Jerez até quinta-feira. As sessões, além de ajudarem o alemão a readaptar-se aos monopostos, servem como parte do programa de desenvolvimento do carro da GP2, principal categoria de acesso à Fórmula 1.

Depois de três anos afastado, Schumacher voltará ao Mundial neste ano, pela equipe da Mercedes. A temporada começa no dia 14 de março, com o GP do Bahrein. Antes disso, contudo, o alemão participará dos testes coletivos em fevereiro, também na Espanha.