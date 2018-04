Após várias ultrapassagens, Daniel Ricciardo vence o Grande Prêmio da China

O australiano Daniel Ricciardo, da equipe Red Bull, venceu o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 neste domingo, 15, enquanto o líder do campeonato Sebastian Vettel, da Ferrari, terminou apenas na 8ª colocação.

Valtteri Bottas foi o segundo colocado com a Mercedes e seu compatriota Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o terceiro.

O atual campeão Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou na quinta colocação na pista, mas ganhou uma posição após o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ter sido penalizado com a perda de 10 segundos por ter sido considerado culpado na colisão com Vettel durante a prova.

Ricciardo, com uma boa estratégia, com ultrapassagens e beneficiado com a entrada do safety car na pista após a colisão de Pierre Gasly e Bredon Hartley, conseguiu sua sexta vitória na carreira.

Vettel, apesar do revés do acidente, permanece na liderança do campeonato. /Com informações da Reuters