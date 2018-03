Árabes vão gastar US$ 300 mi em Sepang Uma comissão do Bahreim, país que passará a fazer parte do Mundial a partir do ano que vem, está no Circuito da Catalunha. Eles anotam tudo a fim de registrar as necessidades do evento. O arquiteto alemão Herman Tilke, responsável pelo espetacular circuito de Sepang, na Malásia, assina o projeto dos árabes também. Famaz bin Mohammed al Khalifa é o presidente da Bahreim Racing Circuit Company. Segundo material distribuído pela comissão, serão gastos US$ 300 milhões no projeto. O cronograma está 3% adiantado em relação ao planejado e a inauguração do autódromo está prevista para dia 7 de março, mesmo mês que a prova deverá ser disputada, como terceira etapa do campeonato, depois de Austrália e Malásia.