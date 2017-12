Arena Corinthians recebe mais de 30 mil pessoas em evento de caminhões monstros

Um público apaixonado por aventuras em quatro rodas e crianças deslumbradas com carros de até três metros de altura. Esse é o espírito do Monter Jam, maior evento de caminhões monstros do mundo, que agitou a Arena Corinthians neste sábado.

Realizando a primeira edição no Brasil, a organização afirmou que todos os ingressos foram vendidos, contabilizando mais de 30 mil pessoas. Para os corintianos que estavam acostumados com os populares cânticos em partidas de futebol e acompanharam as manobras radicais dos veículos gigantes, não foi uma surpresa ver os fãs indo à loucura cada vez que os caminhões saltavam. "Eu acho parecido com os jogos, as pessoas gritam como se estivessem torcendo para um jogador ", conta o torcedor Rodrigo Yuba. Já a sua esposa, Francine, não concordou muito com a visão, ela afirma que o fanatismo por carros é maior: "É mais emocionante".

Nas arquibancadas as paixões também estavam divididas e, para quem pensa que a torcida do clube passou despercebida, está enganado. Os alvinegros fizeram questão de mostrar que estavam em casa, ao som de "timão" e "é campeão", relembrando o recente título do Campeonato Brasileiro, eles destacaram a presença na Arena.

O show teve início com a entrada dos oito caminhões, entre os mais populares e cobiçados estão os clássicos Grave Digger, Max D, El Toro, Zombie, Scooby Doo e MM Dalmatian. A primeira prova foi uma etapa classificatória, que rendeu demonstrações individuais de cada piloto, com voltas e saltos em torno do espaço, e Grave Digger, do piloto Morgan Kane, garantiu a melhor pontuação geral.

Com a soma de pontos, foram decididos quais seriam os duelos em dupla. Os primeiros que realizam demonstrações foram Zombie e Scooby Doo, arrancando aplausos de boa parte do público. No decorrer do evento a plateia ficou cada vez mais agitada, com as destruições dos obstáculos e empinadas dos veículos, levantando e soltando gritos para cada show realizado na pista. Além dos monstros, uma apresentação com motos animou o público durante o intervalo.

O Monster Jam foi o passeio em família dos amantes de velocidade. Antes das atrações principais, os fãs puderam aproveitar o chamado Pit Party, a festa nos boxes. No espaço foi possível registar o momento tirando fotos ao lado dos caminhões, comprando adereços com a marca do evento e conhecendo de perto os pilotos do Monster Jam.