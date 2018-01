Argentino deu 1ª vitória à Ferrari Antes da imprensa do mundo todo começar a noticiar, nos últimos dias, a histórica data de 50 anos da primeira vitória da equipe Ferrari na Fórmula 1, comemorada neste sábado, pouca gente já havia ouvido dizer no piloto argentino José Froilán González, autor do feito. Menos pessoas sabem ainda que "El Cabezón", como era conhecido, chegou a vencer várias vezes ninguém menos de Juan Manuel Fangio, seu conterrâneo, e tornou-se vice-campeão do mundo, em 1954. "Acho que era tão rápido quanto Fangio, mas não tão constante", disse, em Buenos Aires, numa conferência de imprensa via telão, promovida hoje pela Ferrari, em Silverstone. Em 1951, o desconhecido e imenso piloto argentino embarcou para a Europa e, com um modelo 166 da Ferrari, pintado de verde, de um time particular, ganhou duas provas não válidas pelo Mundial. Enzo Ferrari lhe enviou um telegrama dizendo que esperava vê-lo, um dia, em seu time. Já no GP da França, nas ruas de Reims, o quarto daquela temporada, Gonzáles correu em dupla com Alberto Ascari e classificou-se em segundo, o que demonstraria ser decisivo no seu destino. "Depois dessa prova Enzo me deu um contrato para assinar, como titular da equipe. Na corrida seguinte venci", lembrou. Foi exatamente no dia 14 de julho de 1951, no mesmo circuito, embora em outro traçado, que a Fórmula 1 está hoje, que a Ferrari conquistou sua primeira vitória no Mundial de Pilotos. Enzo havia criado seu time quatro anos antes, como dissidente da Alfa Romeo, para quem correu e dirigiu sua divisão esportiva. No GP da Grã-Bretanha daquele ano, González deixou Fangio em segundo, o então primeiro piloto da Alfa Romeo. "O Comendador (Enzo) e todo o grupo comemorou muito. Até Fangio, a quem devo muito, participou da festa." Alguns dias depois González foi para Maranello, a sede do time: "Já havia uma foto preto e branco na parede do escritório de Enzo e ele me deu um relógio de ouro de presente." Se na Argentina o chamavam de "El Cabezón", na Inglaterra sua fama de piloto que corria elevados riscos, freando sempre no limite e, por conta disso, cometendo vários erros, lhe valeu o apelido de "Pampas Bull", Touro dos Pampas. A Alfa Romeo tinha no seu modelo 158 motores de 1,5 litro equipados com compressor que lhe davam excepcional potência para a época. A Ferrari tinha no seu carro um motor aspirado, de 4,5 litros, e, claro, 12 cilindros, como manda a tradição da equipe. Já na classificação para o grid uma surpresa: no veloz traçado, a esperada supremacia do motor da Alfa Romeo não se verificou: González largou na pole com uma marca um segundo melhor que a de Fangio. Durante a corrida, Ascari teve de parar por causa de uma pane no câmbio. Ao fazer seu pit stop, González imaginou que teria de ceder sua Ferrari para o italiano vencer, como o regulamento permitia. Mas como na prova anterior, na França, González já havia cedido seu carro para Ascari ser segundo, a direção da Ferrari ordenou que ele próprio continuasse na condução e ficasse com o mérito de ser o primeiro a vencer com a equipe do cavalinho rampante. "El Cabezón" tem 78 anos e deveria viajar para a Inglaterra para a comemoração dos 50 anos da sua histórica conquista, mas em razão da sua saúde debilitada teve de permanecer na Argentina. "O destino quis que eu fosse o primeiro com a Ferrari", disse. O carro de González estava exposto hoje ao lado do motorhome da Ferrari, no paddock do autódromo inglês e, como sempre, parecia que iria iniciar naquele momento a corrida, tal o seu perfeito estado de conservação.