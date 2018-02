Argentino faz o melhor tempo na Stock Convidado para pilotar o terceiro carro da equipe Medley, o argentino Esteban Tuero fez o melhor tempo do primeiro dia de treinos da 10ª etapa da Stock Car, nesta sexta-feira, no Autódromo Oscar Galvez, em Buenos Aires, na Argentina ? primeira prova oficial da categoria fora do Brasil (a última apresentação foi em 1982, em Portugal). Neste sábado, acontece o treino classificatória e a corrida é domingo, com largada às 11 horas (horário de Brasília) e transmissão da Globo. O piloto argentino fez a volta mais rápida na terceira e última sessão, com o tempo de 51s133. Giuliano Losacco, também da equipe Medley e atual campeão da categoria, foi o segundo melhor. Já o líder Cacá Bueno (Action Power) terminou apenas com o 24º tempo. Na tabela de classificação, Cacá soma 148 pontos, seguido de Losacco com 100 e Hoover Orsi, que tem 90. Para ser campeão já nesta etapa, o líder precisa vencer em Buenos Aires para não depender do resultado dos adversários diretos.