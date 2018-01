Argentino ganha GP do Rio das 250cc Com tranqüilidade, o argentino Sebastian Porto, da Petronas Sprinta Yamaha TVK, venceu neste sábado o Rio GP de Motovelocidade, categoria 250cc, no autódromo internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste. A exemplo do que ocorreu na disputa das 125cc, a prova foi marcada por vários acidentes, em decorrência da pista molhada. "Estou muito feliz por ter vencido no Brasil, que é perto de minha casa", afirmou Porto, de 24 anos, que conseguiu a primeira vitória da carreira. "O meu trunfo foi ter conseguido manter a regularidade durante a disputa", disse o argentino, que interrompeu um longo jejum de vitórias do seu país na motovelocidade. O último triunfo da Argentina havia sido em 1962, com Benedicto Cantarella, com uma Gilera, na categoria 500cc. O líder do Mundial, o italiano Marco Melandri, da MS Aprilia Racing, que chegou em quarto, foi o mais beneficiado com os resultados. Porto largou em segundo e logo assumiu a liderança. O pole, o francês Randy de Puniet, da Campetella Racing, saiu da corrida faltando oito voltas para o final. Em seguida, foi a vez do vice-líder do Mundial, o espanhol Fonsi Neto, da Telefonica Movistar-Repsol, perder o controle de sua moto e abandonar a corrida. Ao final das 22 voltas, Porto terminou em primeiro, o italiano Roberto Rolfo, da Fortuna Honda Gresini, chegou em segundo e seu compatriota Franco Battaini, da Imola Circuit Exalt Cycle Race, ficou com a terceira posição. Após a etapa brasileira, 12ª do campeonato, a classificação do Mundial tem Melandri na liderança, com 228 pontos, seguido por Fonsi Neto, 183, e Rolfo, 160.