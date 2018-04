Armando Pires abandona o rali O carioca Armando Pires, da Equipe Drakkar Normandia, abandonou hoje o Rali Paris-Dacar 2002 depois de sofrer um acidente ainda nos primeiros quilômetros do trecho de quarta-feira. Ele apenas largou pela manhã, por volta das 8 horas, do acampamento de Tidjikja, na Mauritânia, mas nem chegou a passar pelo primeiro posto de controle da etapa, instalado no quilômetro 168 dos 482 no total. Segundo informações de Anne-Marie Gerandi, responsável pela logística dos pilotos de motos, a queda não provocou lesões graves no brasileiro e que ele estaria sendo trazido para o acampamento do rali em um helicóptero médico. Armando, para ser resgatado pela organização, acionou um equipamento que leva consigo na moto e que emite sinais via satélite. Até às 16h34 (horário de Brasília), ele não havia chegado em Tichit.