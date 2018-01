Arredio, Rubinho desembarca no Brasil A cena do desembarque de Rubens Barrichello chegando do Japão, nesta terça-feira, foi a mesma de quando o piloto venceu o GP de Silverstone, na Inglaterra: mau-humorado, tentou evitar entrevistas e fotógrafos e saiu correndo "pilotando" o carrinho do aeroporto. A única diferença foi que o brasileiro desembarcou com o troféu da primeira colocação do GP de Suzuka - quando chegou da Inglaterra, estava de mãos vazias porque o troféu havia sido quebrado em Londres. No cronômetro, o tempo que o piloto falou com a imprensa, enquanto agilmente empurrava o carrinho até seu carro, marcou exatos 1min09s - tempo inferior a uma volta no circuito de Suzuka. Lá, a melhor volta da corrida de domingo foi feita por Ralf Schumacher, em 1min33s408. Rubinho beijou a mulher, Silvana, colocou as bagagens no porta-malas, pegou o troféu e foi embora - tudo isso em menos de dois minutos. Sobre a temporada, em que terminou na quarta colocação, com 65 pontos - atrás de Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya -, o piloto da Ferrari afirmou: "A temporada para mim foi ótima, fechei com chave de ouro. O comecinho foi meio difícil, mas depois do meio do ano foi só melhorando, melhorando e acabei fechando bem." Para Rubinho, o destaque da temporada foi a consistência do companheiro de equipe, Michael Schumacher, que venceu seis corridas. Atrás do alemão ficaram Rubinho e Montoya, cada um com duas vitórias conquistadas. "Foi mesmo aquela coisa de constância. O Schumacher conseguiu ainda ser mais constante e tinha bem mais pontos no final do ano", resumiu. Sem programação, Rubinho quer descansar. "O que quero agora são férias. A programação é voltar ainda este ano para o Evento Ferrari, e depois disso só férias", disse. O piloto confirmou a participação nas 500 Milhas de Kart da Granja Viana, marcada para o dia 8 de novembro - prova que venceu os últimos quatro anos. "Minha equipe terá Tony Kanaan, Felipe Massa e o filho do Michael Andretti (Marco Andretti). Os treinos devem começar mais ou menos em duas semanas", declarou. Sobre a pontuação da próxima temporada, que pode seguir com dez pontos para o primeiro colocado e oito para o segundo, ou voltar para dez para o primeiro e seis para o segundo, Rubinho não quis comentar: "Para mim, isso é polêmica, não quero falar." Com a vitória em Suzuka, o brasileiro somou sete vitórias em 180 corridas disputadas na categoria.