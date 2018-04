Arrependido, Nelsinho diz que não espera perdão da F-1 A polêmica envolvendo o acidente de Nelsinho Piquet no GP de Cingapura de 2008 abalou a imagem do piloto na Fórmula 1. E, depois de escapar ileso do Conselho Mundial da FIA, o brasileiro revelou-se arrependido e disse que não espera ser perdoado pelo que fez.