Arrows apresenta novo carro amanhã A Arrows, equipe do brasileiro Enrique Bernoldi, apresenta oficialmente o seu novo carro às 12 horas desta quarta-feira, nos boxes do circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália, onde domingo acontece a etapa de abertura do Mundial de Fórmula 1. Durante os treinos, o modelo para 2002 mostrou um bom potencial.