Arrows causa interesse dos rivais Pode ser que na pista seu comportamento não seja o esperado, apesar dos elogios dos pilotos Enrique Bernoldi e Heinz-Harald Frentzen nos poucos testes que foram feitos. Mas o modelo A23-Ford da Arrows, concebido pelo argentino Sergio Rinland, está entre os carros mais observados pelos técnicos de outros times que estão em Melbourne, para o GP da Austrália de Fórmula 1. A suspensão dianteira, desenhada para não interferir nos fluxos de ar que passam sob o veículo, é bastante original. "Nele eu breco e não preciso ficar corrigindo a direção com o volante como no carro do ano passado", disse Enrique Bernoldi.