Arrows deverá ter motores Ford Comentário no paddock de Silverstone nesta sexta-feira: a Arrows vai anunciar em breve que correrá com motores Ford, sempre uma versão anterior da usada pela Jaguar. Jos Verstappen está confirmado na equipe. Enrique Bernoldi, ainda não. Sua permanência está condicionada ao apoio da Red Bull. Na Prost, tudo é indefinição por conta dos problemas de caixa do time. Jean Alesi custa caro - cerca de US$ 5 milhões - e pode sair, apesar de ter ajudado bastante a escuderia este ano.