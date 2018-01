Arrows está fora da temporada 2003 O grid das 17 etapas do próximo Mundial terá 20 carros. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, nesta segunda-feira, em Paris, não ter aceitado a inscrição da equipe Arrows. ?Seus dirigentes sabem os motivos?, limitou-se a informar a entidade. Os números que cada piloto terá na temporada prevista para começar dia 9 de março na Austrália já são também conhecidos. Entre os brasileiros, Rubens Barrichello, da Ferrari, será número 2, Antonio Pizzonia, Jaguar, 15, e Cristiano da Matta, Toyota, 21. Michael Schumacher, campeão do mundo, correrá com número 1, Juan Pablo Montoya, Williams, 3. Parece ser bem provável que a história de que a Arrows seria adquirida pelo xeque Ahmed bin Saeed al Maktoum, como divulgou Tom Walkinshaw, sócio da Arrows, seja outras das suas tentativas mal-sucedidas de vender o time. Sem compradores e tendo ainda dívidas pesadas com seus fornecedores, como a Ford, a FIA disse não a Walkinshaw. Com isso, há apenas três vagas disponíveis para os pilotos, uma na Jordan e duas na Minardi, que confirmou, nesta segunda-feira, um acordo com a Ford. A Minardi vai correr com o V-10 da Cosworth, empresa do grupo Ford, ainda que não seja o mesmo que a montadora está desenvolvendo para sua equipe, a Jaguar. * Veja a lista oficial da temporada 2003 divulgada nesta segunda-feira pela FIA e a respectiva numeração dos carros . Ferrari : 1. Michael Schumacher (ALE) 2. Rubens Barrichello (BRA) Williams-BMW : 3. Juan Pablo Montoya (COL) 4. Ralf Schumacher (ALE) McLaren-Mercedes: 5. David Coulthard (ESC) 6. Kimi Raikkonen (FIN) Renault : 7. Jarno Trulli (ITA) 8. Fernando Alonso (ESP) Sauber Petronas : 9. Nick Heidfeld (ALE) 10. Heinz-Harald Frentzen (ALE) Jordan Ford : 11. Giancarlo Fisichella (ITA) 12. Piloto ainda indenfinido Jaguar Cosworth : 14. Mark Webber (AUS) 15. Antonio Pizzonia (BRA) BAR Honda : 16. Jacques Villeneuve (CAN) 17. Jenson Button (ING) Minardi Cosworth: 18. Piloto aina indefinido 19. Piloto ainda indefinido Toyota : 20. Olivier Panis (FRA) 21. Cristiano Da Matta (BRA)