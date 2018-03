Arrows garante que corre GP da França A escuderia britânica Arrows garantiu nesta sexta-feira que vai participar dos treinos classificatórios para o grid de largada e da 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Magny Cours, na França, no domingo. A exemplo dos treinos livres do GP da Grã-Bretanha, os pilotos Heinz-Harald Frentzen e Enrique Bernoldi não participaram das atividades de hoje na pista francesa. A escuderia de propriedade do inglês Tom Walkinshaw passa por sérias dificuldades financeiras.