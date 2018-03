Arrows paga e corre em Silverstone O chefe da equipe Arrows, Tom Walkinshaw, garantiu neste sábado que os carros da escuderia pilotados pelo alemão Heinz-Harald Frentzen e o brasileiro Enrique Bernoldi irão participar dos treinos classificatórios para o GP da Grã-Bretanha, assim como da prova do circuito mundial de Fórmula 1, no domingo. ?Daremos a saída, já pagamos os motores?, se limitou a dizer antes do início dos treinos para a definição do grid. Na sexta-feira, a Arrows ficou impedida de participar dos treinos livres por falta de pagamento dos motores à Cosworth, provedor da equipe. Tom Walkinshaw, sócio da escuderia, não convenceu Niki Lauda a lhe dar um prazo maior para pagar a dívida de US$ 4,5 milhões pelo uso do motor Ford.