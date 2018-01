Arrows vai apelar contra a exclusão A escuderia britânica Arrows anunciou nesta terça-feira que vai apelar da decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que decidiu impedir sua participação no campeonato de F-1 do ano que vem. Em um comunicado oficial distribuído hoje, os dirigentes da equipe se dizem surpresos com a exclusão e cobram explicações. "Vamos apelar da decisão. Pediremos a intervenção da comissão da Fórmula 1", disse o diretor comercial da equipe, Daniele Audetto. A Arrows vive a maior crise de sua história. Endividada, a equipe deixou de participar de seis dos sete últimos GPs desta temporada. A salvação seria um suposto acordo com uma empresa alemã de capital árabe. O acerto, no entanto, ainda não está fechado.