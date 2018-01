Assessora diz que saúde de Schumacher continua sendo 'assunto particular'

O estado de saúde de Michael Schumacher continuará sendo um "assunto estritamente particular", alertou neste sábado a assessora do heptacampeão mundial, Sabine Kehm, quase três anos depois do acidente de esqui sofrido pelo ex-piloto.

Kehm afirmou, através de comunicado, que não haverá no futuro nenhum tipo de informação sobre essa "situação privada" vivida pelo ex-piloto, que completa 48 anos no início de janeiro.

"Estamos cientes que, para alguns, é algo difícil de entender, mas atuamos assim de completo acordo com a opinião de Michael e agradecemos a compreensão", disse a assessora.

Nas últimas semanas, a página oficial de Schumacher foi reativada na internet. Além disso, contas no Facebook e Twitter administradas pelos auxiliares do ex-piloto foram abertas, mas ambas se limitam a fazer comunicados sobre sua figura e a trajetória na Fórmula 1.

Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em 29 de dezembro de 2013 nos Alpes franceses. Depois, passou vários meses em coma induzido em um hospital de Grenoble.

O ex-piloto despertou do coma em junho de 2014 e foi levado a uma clínica de reabilitação em Lausanne, na Suíça. Posteriormente, se transferiu para um chalé de sua propriedade em Gland, onde é atendido por uma equipe de especialistas e terapeutas.