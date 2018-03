Astra Sedan V8 substitui Vectra na Stock A Stock está mudando pela sexta vez em 25 anos. No lugar da carenagem dos Vectra - de 2000 a 2003 - os carros, este ano, exibirão o perfil dos Astra Sedan V8. A estréia será no dia 28, com a abertura do campeonato, no autódromo de Curitiba. "A GM considerou mais adequadra a entrada do Astra Sedan na Stock por razões de mercado e porque chegaram a conclusão de que deveriam modernizar o desenho dos carros", justificou Carlos Col, diretor da Vicar, promotora e organizadora da Stock. O campeão brasileiro de Stock Car, David Muffato, esteve hoje no lançamento oficial do carro promovido pela General Motors, em Interlagos, e arriscou: "Os novos Stock serão cerca de um segundo mais rápido em todas as pistas". Em uma primeira avaliação, Muffato diz que as mudanças de aerodinâmica com a nova carenagem permitirão, por exemplo, que a velocidade na Curva da Vitória, em Curitiba, passe de 178 km/h para 185 km/h. A asa traseira da nova carenagem foi incorporada à carroceria, ficou mais larga e está colocada um pouco para trás. E o spoiler dianteiro ganhou inclinação nas extremidades, assegurando mais pressão aerodinâmica. Estas mudanças contribuiram definitivamente para tornar o carro mais veloz no entender do piloto paranaense. A Stock começou em 1979 com a carenagem dos Opala. Os Ômega permaneceram entre 94 e 99 até a chegada dos Vectra em 2000. Entre 87 e 93, a Stock correu com carenagem do protótipo Caio/Hidroplas. O lançamento do Stock Astra contou com a presença dos principais pilotos da categoria como Ingo Hoffmann, Raul Boesel e Pedro Gomes, além dos estreantes Hoover Orsi e Vitor Meira que já confirmaram presença no campeonato deste ano. Para David Muffato, o campeonato de 2004 deve ser ainda mais equilibrado do que o do ano passado quando quatro pilotos chegaram à última etapa, em Interlagos, com chances de conquistar o título. "Este ano eu calculo que poderemos ter seis pilotos com chances até o final. Vou trabalhar para estar entre eles". Muffato acredita ainda que, dificilmente, um piloto vencerá mais do que uma ou duas ao longo das 12 provas previstas. O calendário da Stock para 2004 prevê as seguintes provas: Curitiba (28/03), Interlagos (18/04), Tarumã (02/05), Londrina (16/05), Jacarepaguá (06/06), Interlagos (18/07), Curitiba (01/08), Goiânia ou Londrina (29/08), Jacarepaguá (19/09), Brasília (17/10), Campo Grande (07/11) e Interlagos (28/11).