Astros das pistas fazem duelo no kart O que há em comum entre as provas do Mundial de Esporte-Protótipos dos anos 60 e 70 e a mais tradicional corrida de kart no Brasil, as 500 Milhas da Granja Viana, realizada a partir de 1997? Simples: as duas competições reúnem grandes nomes das principais disputas automobilísticas do mundo. A exemplo de que era comum pilotos da Fórmula 1 e da Fórmula Indy participarem, eventualmente, das etapas do Mundial de Espórte-Protótipos, a prova de kart é capaz de colocar em confronto Rubens Barrichello, da Fórmula 1, Cristiano da Matta, Fórmula Indy, Felipe Giaffone, IRL, Antonio Pizzonia, Fórmula 3000, Chico Serra, Stock Car, e Sergio Jimenez, pentacampeão paulista de kart e três vezes brasileiro.