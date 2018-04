Até a concorrência aposta na Ferrari Michael Schumacher afirmou, semana passada, depois dos testes coletivos, que "a Ferrari não passearia no GP da Itália." Para o piloto, McLaren, Williams e BAR poderiam tornar outra vitória, diante da torcida italiana, algo mais difícil. Nesta sexta-feira, no entanto, depois dos primeiros treinos livres da 15ª etapa da temporada, os próprios adversários da Ferrari reconheceram: "A vantagem deles aqui, em corrida, é grande", disse Kimi Raikkonen, da McLaren, o mais veloz na sessão da tarde, segundo melhor do dia. Schumacher, com o tempo do treino da manhã, 1min20s526, foi o mais rápido. Neste sábado, às 9 horas (horário de Brasília) será disputada a classificação para o grid. Os testes coletivos realizados em Monza há uma semana mostraram que talvez Schumacher não estivessem blefando, como sempre. Mas parece que é o caso de novo. "Se você analisar os tempos dos pilotos da Ferrari, durante várias voltas seguidas, como será ao longo das 53 voltas da prova, verá que ninguém consegue acompanhá-los", explicou Antonio Pizzonia, da Williams, quinto à tarde. Ele sofreu um sério acidente por ruptura do disco de freio dianteiro esquerdo, na entrada da curva Parabólica, mas não se feriu. E aquele que pode ser o maior concorrente de Schumacher, ao lado de Rubens Barrichello, o finlandês Raikkonen, também não escondeu ser muito difícil manter o ritmo da Ferrari, em Monza. O que primeiro Schumacher teve de explicar, nesta sexta-feira, foi se sentia algo ao pilotar a F2004. Era a primeira vez que o acelerava desde o assustador acidente do dia 2, em Monza, quando explodiu o pneu traseiro esquerdo do carro, a mais de 300 km/h. "Pareço não estar bem?" questionou Schumacher, sem gostar da insistência da impresa com o tema. "Os treinos da semana mostraram que poderemos oferecer um belo espetáculo à nossa torcida e nesta sexta tivemos a comprovação." Schumacher está usando um capacete pintado com as cores da Itália na parte de trás. "É uma pequena homenagem aos ferraristas por todo o apoio que sempre nos deram, nos bons e nos maus momentos." Juan Pablo Montoya, da Williams, em rumo de colisão com a Williams e a BMW, atribuiu a maior velocidade de Schumacher e Barrichello, nesta sexta-feira, à maior eficiência do motor Ferrari. "A BMW acha que tem o melhor motor da Fórmula 1. É difícil fazê-los entender que não é o caso, quando fico atrás de Barrichello, nas saídas de curva, ele some à minha frente." Montoya ficou em sétimo. Já para a BMW, a decepção é o próprio Montoya, conforme afirmou Mario Theissen, diretor da empresa. "Ele é rápido numa volta lançada, mas incapaz de fazer a diferença em corrida e no desenvolvimento do carro." A partir do ano que vem Montoya correrá pela McLaren. Terceiro mais veloz do dia, no cruzamento dos resultados da manhã e da tarde, Rubens Barrichello estava otimista, nesta sexta-feira. "Tenho uma boa chance de vencer aqui. Se conseguir, e depois no Brasil for primeiro também, seria, para mim, meu melhor ano na Fórmula 1." À tarde Rubinho foi segundo, à frente de Schumacher. "As nossas diferenças aqui serão de milésimos de segundo." O alemão, à tarde, ficou 181 milésimos atrás de Rubinho. Felipe Massa, da Sauber, registrou o 13º tempo na sessão da tarde e Ricardo Zonta, Toyota, o 14º.