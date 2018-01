Até a F-1 já está fazendo liquidação De quitandas a joalherias finas, passando pelas lojas de departamentos e supermercados, todos fazem promoções. Por que então a Fórmula 1 não pode oferecer liquidações? Pois é o que está acontecendo. Alguns times da competição apelaram para o clássico "pague 2 e leve 3" a fim de completar o orçamento deste ano. Está muito difícil vender os espaços publicitários dos carros, por isso na compra de um aerofólio traseiro o cliente leva de brinde um pedacinho na carenagem perto do cockpit, para também expor sua marca. De um lado está a inegável crise econômica internacional e as exigências financeiras surrealistas das equipes, nada compatíveis com a realidade mundial. Do outro, a falta de alternância de resultados - só a Ferrari vence - e a perda de credibilidade do evento, causada pelas "ordens de equipe" da escuderia italiana. Diante desse quadro contraditório, não é necessário muito esforço para compreender as dificuldades de se encontrar investidores dispostos a depositar milhões de dólares num espetáculo assim definido apenas por seus dirigentes. Os números decrescentes de audiência na TV comprovam o fato. O momento é do comprador na Fórmula 1. Com exceção, talvez, da Ferrari, todos os demais times que negociaram novos contratos tiveram de adequar seus valores ao mercado, mas mercado real e não o existente apenas na mente dos diretores das escuderias. "Os mesmos espaços publicitários custam hoje, em média, 30% a menos que no ano passado", diz Geraldo Rodrigues, que gerencia a carreira de vários pilotos e mantém contato direto com os responsáveis por esses times. E mesmo assim, se alguém oferecer menos o negócio sai. Cada espaço do carro tem um preço. Quanto maior a possibilidade de aparecer na mídia, maior o valor cobrado. Assim, a carenagem que cobre o motor e as laterais, pela posição e extensão, são as mais caras. Quase em todas as tomadas de TV ou imagens dos fotógrafos elas oferecem leitura. Já a pequena e escondida área compreendida entre a roda dianteira e a lateral vale bem menos. "As equipes, de modo geral, têm incluído nos pacotes produtos que antes eram comercializados separados", diz Rodrigues. "Hoje quem compra uma dessas cotas de patrocínio, além de pagar menos, pode contar com maior exposição da marca nos macacões e capacetes dos pilotos, a presença desses profissionais em um número maior de eventos, mais credenciais etc", explica o empresário. Medida de emergência - Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), está bastante consciente dessas dificuldades e já convocou os representantes das equipes para uma reunião quarta-feira em Londres. Mosley quer limitar drasticamente os testes particulares. Ele sabe que hoje Jordan e Minardi, com o que dispõem, não conseguem sequer participar das 16 etapas previstas para o campeonato. A Jordan pode até receber uma boa notícia nos próximos dias. O proprietário da Red Bull, o austríaco Dietrich Mateschitz, demonstra interesse em aproveitar a liquidação da Fórmula 1, pagar pouco para comprar parte da participação de Eddie Jordan na equipe e tornar-se seu sócio majoritário. Prost - O ex-piloto, campeão do mundo de 1985, 1986, 1989 e 1993, vai voltar a correr. Aos 47 anos, o francês confirmou que disputará o Trophée Andros, competição com carros de turismo sobre a neve. "Desejo me divertir. Será minha primeira experiência nesse tipo de pista, sinto-me com 18 anos." Sua equipe de Fórmula 1 pediu falência ano passado e ele tem pesadas dívidas para serem saldadas ainda.