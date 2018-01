Atentados não mudam calendário da F1 Ao contrário da UEFA , que suspendeu todos os jogos de futebol envolvendo clubes europeus esta semana por causa dos atentados terroristas sofridos pelos Estados Unidos, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), decidiu manter a programação do GP da Itália, a ser disputado neste domingo. A FIA não quis se pronunciar sobre eventuais mudanças que os atentados possam provocar no calendário da Fórmula 1. No dia 30 de setembro, está previsto o GP dos Estados Unidos, a penúltima etapa da temporada 2001 e, ao menos por enquanto, está mantido. A corrida deverá ocorrer em Indianápolis. A única reação aos atentados nos Estados Unidos proveniente do circo da F-1 veio do tetracampeão mundial, Michael Schumacher. Ele anunciou hoje que não vai participar da partida de futebol beneficente que costuma fazer antes das corridas, em respeito às vítimas de NY e Washington.