Átila Abreu é segundo na Alemanha O brasileiro Átila Abreu (BMW/Joy), da equipe Eifelland Racing, conquistou mais um pódio, neste domingo, na disputa da quinta rodada dupla da Fórmula BMW Alemã no circuito de rua de Norisring. O brasileiro, que largou na quarta posição, repetiu o resultado da prova de sábado e foi novamente o segundo colocado. A vitória ficou mais uma vez com o alemão Sebastian Vettel, que agora lidera o campeonato com 187 pontos. Átila segue na vice-liderança, com 141.