Átila Abreu vence em Mogi Guaçu e sobe para terceiro na classificação da Stock

Átila Abreu coroou seu bom final de semana na Stock Car com uma vitória na segunda prova da etapa de Velo Città, a sétima da temporada, realizada em Mogi Guaçu, no interior paulista, neste domingo. Foi o seu primeiro triunfo na atual temporada.

Depois de obter a pole position, ele foi tocado e teve seu pneu furado na primeira corrida, que foi vencida por Felipe Fraga. Terminou, assim, apenas em décimo, o que o fez largar novamente em primeiro na segunda corrida, quando evitou os acidentes e garantiu a vitória.

"Estava muito confiante para a corrida, mas a batida do Fraga fez com que o mundo desmoronasse na minha frente. Eu estava bravo e a equipe me pediu calma, para focar na segunda prova", contou o piloto. "A vitória veio de uma maneira inusitada, nem os melhores roteiristas poderiam imaginar isso. Fizemos bons pontos para o campeonato. Não posso reclamar do que aconteceu."

Logo atrás de Átila, a apenas 0s824, veio o líder da temporada Daniel Serra. Gabriel Casagrande completou o pódio e foi seguido por Thiago Camilo, Julio Campos, Antonio Pizzonia, Cesar Ramos, Allam Khodair, Vitor Genz e Cacá Bueno, que completaram as dez primeiras colocações.

Com uma boa estratégia de reabastecimento na primeira corrida, Felipe Fraga venceu após largar em terceiro, ultrapassar Daniel Serra na largada e assumir a liderança depois de tocar Átila Abreu - e furar o pneu adversário.

"A gente tinha carro para ganhar a corrida, mas acertamos a estratégia em cheio, a luz do carro de segurança acendeu logo quando eu entrei para o pit stop", contou o piloto. "A sorte está ventando para o nosso lado."

Cacá Bueno, em segundo, e Vitor Genz, em terceiro, completaram o pódio. Thiago Camilo, Antonio Pizzonia, Galid Osman, Sergio Jimenez, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Átila Abreu vieram na sequência e fecharam as dez primeiras posições.

Com os resultados deste domingo, Daniel Serra se manteve na liderança com 209 pontos, enquanto Thiago Camilo é o segundo com 192. Átila Abreu vem em terceiro, Felipe Fraga é o quarto e Max Wilson o quinto. A próxima etapa será disputada em Londrina, no dia 10 de setembro.