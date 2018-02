Audi é a grande favorita em Le Mans A 72ª edição das 24 Horas de Le Mans terá largada neste sábado, com a Audi como grande favorita. Os carros da fábrica dominaram os treinos e saem na primeira fila do grid. O pole é o trio formado por Johnny Herbert, Jamie Davies e Guy Smith, com o tempo de 3m32s838. A segunda posição é de Frank Biela, Alan McNish e Pierre Kaffer, com 3m33s233. Os dois trios competem com Audi R8. Dois brasileiros correm em Le Mans. Tomas Erdos tem como parceiros Mike Newton e Nathan Kinch e largam em 13º com um Lola-MG. Jaime Mello Jr., ao lado de Stephane Daoudi e Jean-René de Fournoux, sai em 33º lugar, com uma Ferrari 360 Modena.