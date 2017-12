Audi é favorita nas 24h de Le Mans A equipe Audi larga neste sábado, às 11 horas, como a grande favorita para vencer a mais importante prova de resistência do automobilismo mundial, as "24 Horas de Le Mans". Seus pilotos registraram as três primeiras colocações no grid e o modelo R8 é o de mais recursos técnicos dentre todos os que participam da 69ª edição do evento. Das provas da tríplice coroa das pistas de asfalto - as outras duas são as 500 Milhas de Indianápolis e o GP de Mônaco de Fórmula 1 - esta é a única que o Brasil nunca venceu. As 24 Horas de Le Mans é uma competição tão particular que não faz parte de campeonato algum. Ela se sustenta sozinha, com sobras. Afinal, a primeira vez que foi realizada remonta ainda a 1923. Regularmente, uma ou outra marca desenvolve um protótipo que acaba por dominar a disputa, como já ocorreu com a Porsche, a maior vencedora das 24 Horas de Le Mans, com 16 vitórias. Agora, a prova francesa vive a era Audi. Ano passado, a marca da Volkswagen obteve as três primeiras colocações. A Ferrari, com 9 vitórias, ocupa o segundo lugar no ranking, seguido da Jaguar, 7. A pole position deste ano ficou com o piloto italiano Rinado Capello, que fez 3min32s429, tempo 29 milésimos de segundo melhor que o obtido pelo trio vencedor em 2000, formado pelo dinamarquês Tom Kristensen, o alemão Frank Biela e o italiano Emanuele Pirro. A edição deste ano, disputada num traçado de estradas de 13.605 metros, tem um novidade importante: a volta da Bentley, marca inglesa de tradição no passado. A sua última participação nas 24 Horas de Le Mans deu-se em 1930, quando venceu a prova. Dois veteranos pilotos ingleses, ambos já vencedores do evento, lideram as suas duas equipes: Martin Brundle e Andy Wallace. O carro está equipado com o mesmo motor do Audi R8, já que a Bentley também pertence ao grupo Volkswagen. Ayrton Senna venceu seis vezes o GP de Mônaco, em 1987 e de 1989 a 1993. É o piloto que mais ocasiões jantou com o príncipe Rainier, domingo à noite, como prêmio pela conquista. Emerson Fittipaldi ganhou duas edições das 500 Milhas de Indianápolis, em 1989 e 1993, e este ano Helio Castro Neves inseriu seu rosto no troféu dos vencedores da corrida de monopostos mais famosa do mundo. As 24 Horas de Le Mans representam uma falha no currículo do Brasil no automobilismo, um dos mais impressionantes de todos. Por uma estranha coincidência, nunca os pilotos brasileiros fizeram parte das equipes que tinham, de fato, chances de lutar pela vitória. Hoje não será diferente. Não há um único representante do País no grid da 69ª edição das 24 Horas de Le Mans.