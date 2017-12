Audi R10 leva o tetracampeonato das 24 horas de Le Mans

Sob comando do italiano Emanuele Pirro e dos alemães Frank Biela e Marco Werner, a equipe Audi R10 conquistou neste domingo o título da 75.ª edição da tradicional 24 horas de Le Mans, disputada na França. Este foi o tetracampeonato da equipe, que no ano passado já havia vencido a prova com a mesma formação de pilotos. A segunda posição ficou com a equipe Peugeot 908, comandada pelo português Pedro Lamy e pelos franceses Stephane Sarrazin e Stephane Bourdais. Completou o pódio na terceira posição o time da Pescarolo, com os franceses Emmanuel Collard, Jean-Christophe Boullion e Romain Dumas. A corrida, que se desenvolveu em grande parta sob chuva, mostrou total domínio da equipe Audi, que completou o percurso com 369 voltas e 35 paradas nos boxes. A equipe não chegou a ser ameaçada em nenhum momento pela Peugeot, que disputava a competição pela primeira vez desde 1993. O canadense Jacques Villeneuve, ex-piloto de Fórmula 1, que disputou a prova pela segunda equipe da Peugeot, teve problemas no motor e deixou a competição quando ocupava a segunda colocação e tinha 337 voltas completadas.