Audi vence as 24 horas de Le Mans O Audi R8 pilotado pelo japonês Seiji Ara, o italiano Rinadlo Capello e o dinamarquês Tom Kristensen, venceu neste domingo as 24 Horas de Le Mans - uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. Com a participação na prova de hoje, Kristensen chegou à sua sexta vitória na competição e igualou o recorde de vitórias em poder do belga Jacky Ickx. O segundo lugar foi para o Audi que pilotaram os britânicos Johnny Herbert, Jamie Davies e Guy Smith, e o terceiro para o do finlandês Jirky Jarvilehto, o alemão Marco Werner e o italiano Emanuelle Pirro. A vitória da Audi R8 foi resultado de uma surpresa, ocorrida nas primeiras horas da manhã. O carro dirigido por Herbert, Davis e Smith - que liderou desde o início - teve problema na suspensão e foi obrigado a fazer uma parada inesperada. Com isso, acabou perdendo a corrida no final. Veja o resultado final das 24 horas de Le Mans: .1. Seiji Ara (JPN)/Rinaldo Capello (ITA)/Tom Kristensen (DIN) . Audi R8 Jap Team Goh 379 voltas .2. Johnny Herbert/Jamie Davies/Guy Smith (ING) . Audi R8, Audi sport UK 379 .3. Emmanuele Pirro (ITA)/J.J.Lehto (FIN)/Marco Werner (ALE) . Audi R8 Champion 368 .4. Soheil Ayari/Eric Comas/Benoit Treluyer (FRA) . Pescarolo Judd 360 .5. Frank Biela (ALE)/Pierre Kaffer (ALE)/Allan McNish (ING) . Audi R8 Audi sport UK 350 .6. Oliver Gavin (EUA)/Olivier Beretta (MON)/Jan Magnussen (DIN) . Corvette Racing 344 .7. Jan Lammers (HOL)/Chris Dyson (EUA)/Katsumoto Kaneishi (JAP) . Dome Judd Racing 341 .8. Ron Fellows (CAN)/Johnny O´Connell (EUA)/Max Papis (ITA) . Corvette Racing 333 .9. Colin McRae/Richard Rydell/Darren Turner (ING) . Ferrari 550 329 10. Sascha Maassen (ALE)/Jorg Bermeister (ALE)/Patrick Long (EUA) . Porsche GT3 327.