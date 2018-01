Audi vence as Mil Milhas Brasileiras O Audi TT DTM venceu nesta terça-feira a 33ª edição das Mil Milhas Brasileiras, prova disputada no circuito de Interlagos em São Paulo como parte das comemorações pelo 451º aniversário da cidade. O carro - que teve como pilotos Xandy, Xandynho, Guto Negrão e Giuliano Losacco - completou a última das 374 voltas após 11h14min.49s929, concluindo a maratona à frente do Protótipo ZF/Chevrolet número 21, carro que competiu com a pilotagem de Paulo Bonifácio/Felipe Giaffone/Luiz Otávio Paternostro/Tony Kanaan. A volta mais rápida da corrida foi a 256ª, quando o Saleen SR7 que correu com Antonio Hermann/Franz Konrad/Uwe Alzen ?virou? 1min34s592, andando à média de 163,993 km/h. Apesar da vitória tranqüila do Audi, a 33ª edição das Mil Milhas foi a que apresentou o maior número de equipes com chance de vitória nos últimos anos. Além do Audi DTM, entraram na lista de favoritos o protótipo ZF Chevrolet, Viper GTS-R, Lister Jaguar, Saleen SR7 (todos da categoria MM P1), e os cinco Porsches inscritos na categoria GT. A 33ª edição das Mil Milhas Brasileiras reuniu em Interlagos 59 carros, divididos em cinco categorias.