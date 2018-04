Audiência da FIA define futuro da Renault nesta segunda

Associated Press e Reuters,

Começou nesta segunda-feira, 21, na sede da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), em Paris, a audiência que definirá o futuro da Renault após a acusação de que o ex-piloto da Renault Nelsinho Piquet recebeu ordens para bater deliberadamente seu carro durante o GP de Cingapura do ano passado.

O Conselho Mundial de Esportes Motorizado - instância decisória mais elevada da FIA - deve anunciar seu veredito ainda nesta segunda. A escuderia francesa afirmou que não contestará as acusações de que a equipe ordenou que o piloto brasileiro Nelsinho Piquet batesse seu carro contra o muro para que seu companheiro de time Fernando Alonso pudesse ganhar a prova.

Piquet, que obteve imunidade, chegou vestindo terno à audiência da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em sua sede na Place de La Concorde, em Paris. O bicampeão mundial Fernando Alonso apareceu em um par de jeans.

A FIA afirmou que não tem motivo para suspeitar que Alonso sabia de algo sobre a armação entre os chefes Flavio Briatore e Pat Symonds com Piquet. Contudo, a presença do espanhol sugere que ele não está completamente livre de possíveis punições. A Renault pode ser banida, penalizada ou até excluída do campeonato mundial.