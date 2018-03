Augusto chega em 2º na abertura da F-3000 O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior, da Draco Junior Team, chegou em segundo lugar na primeira prova da temporada de F-3000 Européia, disputada neste domingo no autódromo de Nurburgring, na Alemanha. O vencedor foi o italiano Gianmaria Bruni. Depois de largar em quarto, Augusto conseguiu a segunda posição já na largada e, em uma prova onde soube dosar o equipamento, manteve-se na segunda marca até o final, abrindo uma boa vantagem do terceiro colocado, o italiano Matteo Grassotto. ?Nesse ano estou buscando o título. Começar a temporada com um segundo lugar é muito bom, muito legal mesmo. Saio aqui de Nurburgring ainda mais empenhado para a próxima etapa na semana que vem?, diz Augusto, referindo-se à corrida do próximo domingo, no Autódromo de Magny Cours, na França. Outro motivo para Augusto ficar bastante feliz com a primeira prova do ano, é que a volta mais rápida da corrida foi registrada por ele, com o tempo de 1min51seg152 e velocidade média de 166,507 km/h. O outro brasileiro que também participa do Campeonato, o também paranaense Rafael Sperafico, terminou a prova na nona colocação. Os cinco primeiros colocados em Nurburgring: 1º) Gianmaria Bruni ? ADM ? 10 pontos; 2º) Augusto Farfus Júnior ? Draco Junior Team ? 06 pontos; 3º) Matteo Grassotto ? Traini Corse ? 04 pontos; 4º) Babalus ? Scuderia Fama ? 03 pontos; 5º) Peter Boss ? John Village ? 02 pontos.