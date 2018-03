Augusto Farfus é pole na Fórmula Turismo O piloto brasileiro Augusto Farfus, da Alfa Romeo, vai largar neste domingo a pole position nas duas corridas da segunda etapa do Campeonato da Europa de Turismo, no circuito da Comunidade Valenciana, em Cheste. Na mesma fila, sai seu companheiro de equipe o italiano Gabriel Tarquini, atual campeão da categoria. O líder do campeonato é o alemão Joerg Mueller, da BMW.