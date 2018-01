Augusto Farfus Jr. é campeão de F-3000 O piloto brasileiro Augusto Farfus Júnior, de 20 anos, sagrou-se hoje campeão europeu de F-3000, no circuito espanhol de Jerez de La Frontera, com uma prova de antecedência. A última corrida será no dia 02 de novembro, no Autódromo de Cagliari, na Itália. Com o resultado de hoje, Augusto soma sete pódios em oito etapas. ?Estou muito feliz. Não dá pra explicar o que eu estou sentindo. Conquistar um título sempre é muito especial, por antecipação então, nem se fala. Tenho que agradecer muita gente por esse momento?, disse o piloto, que agora soma 13 títulos e seis vice-campeonatos conquistados em 12 anos de carreira. O companheiro de equipe de Augusto, que chega ao Brasil na quarta-feira, o alemão Sven Heidfeld, terminou na terceira colocação e pela primeira vez nessa temporada subiu no pódio. Os seis primeiros colocados hoje: 1º) Augusto Farfus Júnior - Brasil 2º) Fabrizio Del Monte - Itália 3º) Sven Heidfeld - Alemanha 4º) Nicky Pastorelli - Holanda 5º) Jaime Melo Jr. ? Brasil 6º) Nicolas Dalli - Espanha - Classificação do Europeu: 1º) Augusto Farfus Jr. ? 54 pontos 2º) Gianmaria Bruni ? 30 pontos 3º) Fabrizio Del Monte ? 28 pontos 4º) Matteo Grassotto ? 23 pontos 5º) Nicky Pastorelli ? 20 pontos