Augusto Farfus Jr. ganha prova do Mundial de Turismo

O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior, da BMW, venceu neste domingo a oitava corrida do Mundial de Turismo, na cidade francesa de Pau. O inglês Andy Priaulx, campeão das duas primeiras edições do Mundial de Turismo, terminou em segundo e Tiago Monteiro, que correu a Fórmula 1 no ano passado, que repetiu o desempenho da prova anterior e terminou em terceiro. A vitória do brasileiro foi dramática. Ele teve de reconstruir seu carro, destruído após um acidente no treino de classificação, e acabou terminando a primeira prova do dia em sétimo no grid. O vencedor da primeira prova foi o suíço Alain Menu, que dominou do início ao fim, seguido do francês Yvan Müller. Com os resultados deste domingo, o paranaense chegou a 40 pontos na classificação geral, dois atrás de Priaulx, que lidera. O alemão Jörg Müller aparece em terceiro. A próxima etapa do Mundial de Turismo acontece no próximo dia 17 em Brno, na República Tcheca, com a disputa da nona e décima etapas do Mundial. Classificação da primeira corrida: 1.º Alain Menu (SUI/Chevrolet), 26min42s140 2.º Yvan Müller (FRA/SEAT), a 2s260 3.º Tiago Monteiro (POR/SEAT), a 3s808 4.º Robert Huff (ING/Chevrolet), a 9s194 5.º Felix Porteiro (ESP/BMW), a 11s375 6.º Andy Priaulx (ING/BMW), a 11s803 7.º Augusto Farfus Jr. (BRA/BMW), a 12s683 8.º Jordi Gené (ESP/SEAT), a 19s328 9.º Tom Coronel (HOL/SEAT), a 22s417 10.º James Thompson (ING/Alfa Romeo), a 24s804 Classificação da segunda corrida: 1.º Augusto Farfus Jr. (BRA/BMW), 31min54s553 2.º Andy Priaulx (ING/BMW), a 0s462 3.º Tiago Monteiro (POR/SEAT), a 5s185 4.º Robert Huff (ING/Chevrolet), a 5s625 5.º Jordi Gené (ESP/SEAT), a 13s018 6.º Yvan Müller (FRA/SEAT), a 14s476 7.º James Thompson (ING/Alfa Romeo), a 20s861 8.º Alain Menu (SUI/Chevrolet), a 21s160 9.º Alex Zanardi (ITA/BMW), a 22s447 10.º Jörg Müller (ALE/BMW), a 22s643 Classificação do Mundial de pilotos: 1.º Andy Priaulx (ING) 42 pontos 2.º Augusto Farfus Jr. (BRA) 40 3.º Jörg Müller (FRA) 31 4.º Yvan Müller (FRA) 28 5.º Nicola Larini (ITA) 25