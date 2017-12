Augusto Farfus larga em 1º na Bélgica Hoje, durante o segundo dia de classificação para a corrida festiva da F-Renault, que acontece neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, o piloto paranaense Augusto Farfus bateu seu próprio recorde, marcando 2min21seg438 contra os 2min21seg846 marcados na tomada de sexta-feira. Com o melhor tempo, o paranaense garantiu a pole position. O outro brasileiro que está participando da prova, o carioca Popó Bueno, ficou com a terceira colocação, com o tempo de 2min22seg764. Mesmo a corrida deste domingo não contando pontos para os pilotos - em virtude de ser uma etapa festiva - muitos pilotos de várias categorias estão reunidos no autódromo de Spa-Francorchamps, por conhecerem a importância do circuito para o automobilismo mundial. ?Todo mundo gosta de correr em Spa. É muito bom. A pista é lendária e de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer piloto?, comentou Augusto, que é o líder da F-Renaul européia. A corrida está marcada para às 15 horas (10 horas ? horário de Brasília) e vai contar com 11 voltas no circuito de 6.968km. ?Fiquei muito satisfeito com o resultado. Agora é só esperar a corrida e correr para o abraço?, brincou o paranaense.