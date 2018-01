Augusto Farfus larga em 4º na Itália O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/ Nextel/ Varig) marcou hoje o quarto tempo na tomada classificatória para a sexta etapa do Campeonato Italiano de F-Renault, no circuito de Varano, na Itália. O resultado coloca o brasileiro na quarta posição do grid de largada para a corrida que acontece neste domingo, a partir das 10 horas (de Brasília). Os outros brasileiros na categoria, Rodrigo Pimenta e Fábio Carbone também participam dessa etapa, largando na quinta e sexta posições respectivamente. Com sol e temperatura em torno dos 30 graus (58 no asfalto), Augusto Farfus encontrou dificuldades para melhorar seu tempo, devido ao grande número de carros na pista. Das seis voltas boas de Augusto, quatro foram prejudicadas em função do grande número de pilotos, o que provocou muito tráfego na pista. ?Essa é uma pista onde é difícil ultrapassar, e como ela é muito curta, a diferença entre os primeiros lugares fica muito pequena, por isso vou tentar ultrapassar logo nas primeiras voltas, porque depois fica cada vez mais difícil?, disse o piloto, que na próxima semana estará no Brasil.