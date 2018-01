Augusto Farfus renova com a Draco O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior, que neste ano fez a sua estréia na F-3000 Européia, terminando a temporada em 9º lugar no ranking geral do campeonato, anunciou hoje, em entrevista coletiva em São Paulo, que renovou o contrato com a Draco Junior Team Multiracing USA, firmou parceria com o grupo Woolwick, para gerenciar a sua carreira, e vai disputar o próximo campeonato com o patrocínio da Credicard. Augusto Júnior e seus parceiros estudam a possibilidade de aceitar o convite da JMB Giesse Ferrari para participar de quatro provas do Campeonato FIA N-GT. Em novembro deste ano, o piloto participou de um teste, pilotando uma Ferrari 360 Modena, carro utilizado pela escuderia em 2002. Apesar de não estar adaptado ao carro e ao circuito, o piloto esteve perto de bater o recorde da pista, o que lhe rendeu elogios dos engenheiros da equipe Ferrari.