Augusto Farfus vence 2.ª prova da WTCC em Curitiba O piloto brasileiro Augusto Farfus Jr. venceu a segunda etapa da rodada dupla de abertura do WTCC, neste domingo, em Curitiba. A equipe BMW foi arrasadora nas provas, com o inglês Andy Priaulx conquistando a segunda colocação e o alemão Jorg Müller a terceira. Na primeira corrida, também neste domingo, o trio da BMW também monopolizou o pódio, mas com Müller em primeiro, Priaulx novamente em segundo e Farfus em terceiro. Com isto, os três lideram o campeonato, todos com 16 pontos. O Mundial de Turismo volta à pista no dia 6 de maio, no Autódromo de Zandvoort, na Holanda, para a disputa da segunda de 11 rodadas duplas.