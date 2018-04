Aumenta disputa entre motos no Rali Está ficando cada dia mais ameaçada a liderança do italiano Fabrizio Meoni na categoria motos do Rali Paris-Dacar. Na etapa desta terça-feira, entre Atar e Tidjikja, na Mauritânia, o chileno Carlo de Gavardo e o espanhol Joan Roma terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. E continuam em segundo e terceiro na classificação, a uma distância menor de Meoni, terceiro hoje (8): Roma está a 1min26 e Gavardo, a 1min42, diferenças pequenas em uma prova longa como essa. Todos pilotam motos KTM. Nos carros, o japonês Hiroshi Masuoka, que chegou a disputar o título do ano passado - a vencedora foi a alemã Jutta Kleinschmidt -, continua mostrando que está determinado a conquistá-lo desta vez. Líder da competição, venceu nesta terça-feira sua quinta etapa e tem 17min49 de vantagem sobre Kenjiro Shinozuka (ambos correm de Mitsubishi). O brasileiro Klever Kolberg, também de Mitsubishi, é décimo. Nesta quarta-feira, o rali segue para Tichit. Serão 500 quilômetros, 482 cronometrados.