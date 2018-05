Australiano coloca Red Bull no topo em testes da F-1 O australiano Daniel Ricciardo, campeão da F-3 Inglesa, foi o mais rápido do último dia de testes da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera. Com o carro da Red Bull, o piloto voltou a andar bem e fez sua melhor volta em 1min17s418, sobrando no pelotão.