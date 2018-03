Australiano larga na frente na F-3000 O piloto australiano Mark Weber (Super Nova) vai largar na pole-position no Grande Premio de Mônaco de Fórmula 3000, que se disputado neste sábado no circuito de rua do Principado. Os melhores brasileiros no grid de largada são Ricardo Sperafico (Petrobras Junior) e Ricardo Mauricio (Red Bull Junior), que vão sair na quarta fila. O GP de Mônaco é a quinta etapa do Mundial da categoria. Veja o grid completo. 1 - Mark Webber (AUS) Super Nova Racing 1:29.643 2 - Justin Wilson (ING) Nordic 1:29.821 3 - Darren Manning (ING) Arden 1:30.019 4- Stéphane Sarrazin (FRA) Prost Junior 1:30.037 5 - Sebastien Bourdais (FRA) DAMS 1:30.105 6 - Patrick Friesacher (AUT) Red Bull Junior 1:30.375 7 - Ricardo Sperafico (BRA) Petrobras Junior 1:30.434 8 - Ricardo Mauricio (BRA) Red Bull Junior 1:30.486 9 - Tomas Enge (CZE) Nordic 1:30.509 10 - Fabricio Gollin (ITA) Coloni 1:30.673 11 - Mario Haberfeld (BRA) Super Nova Racing 1:30.692 12 - Rodrigo Sperafico (BRA) Coloni 1:30.697 13 - Bas Leinders (BEL) KTR 1:30.844 14 - Andrea Piccini (ITA) European Minardi 1:30.846 15 - David Saelens (BEL) European Minardi 1:30.860 16 - Jaime Melo Jr. (BRA) Durango 1:30.929 17 - Antonio Pizzonia (BRA) Petrobras Junior 1:31.016 18 - Dino Morelli (ING) Astromega 1:31.111 19 - Joel Camathias (ITA) KTR 1:31.572 20 - Gabriele Lancieri (ITA) Durango 1:31.582 21 - Derek Hill (EUA) DAMS 1:32.023 22 - Gabriele Varano (ITA) Prost Junior 1:32.041 23 - Giorgio Pantano (ITA) Astromega 1:32.259 24 - Victor Maslov (RUS) Arden 1:32.399